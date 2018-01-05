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Индия намерена запускать мини-спутники на малых ракетах

Сегодня, 09:51

В Индии организация, занимающаяся космическими исследованиями, разрабатывает проект ракеты-носителя малого размера, предназначенной для вывода на околоземную орбиту мини-спутников. Конструкторы намерены завершить работу уже к середине следующего года.

Индийские разработчики космических аппаратов концептуально меняют подход к запуску и дальнейшей эксплуатации спутников многофункционального действия. По словам министра Джитендра Сингха, Индия намерена значительно снижать себестоимость вывода сателлитов на околоземную орбиту за счет уменьшения размеров и сокращения расхода топлива.

Эксперты считают, что тенденция к созданию спутников малого размера наметилась уже давно. Современные технологии позволяют в разы сокращать объем за счет совершенствования технических характеристик. Индийская малая ракета-носитель SSLV будет весить не более 100 тонн, а ее высота не превысит 25 метров. В настоящее время над созданием малых ракет работают специалисты большинства космических держав.


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