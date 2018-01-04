Учёные: Первые американцы были русскими

Вчера, 19:29

Учёные, работающие в Аляскинском университете, доказательно установили, что первые американцы были, как ни странно, русскими. К такому выводу они пришли, исследовав ДНК индейской девочки, жившей в конце ледникового периода.

Результаты этого анализа убедительно показали, предки девочки прибыли именно с территории современной России. Произошло это, приблизительно, 25 тысяч лет тому назад.

Учёные нашли останки умершей шестинедельной девочки. Её смерть произошла 11,5 тысячи лет назад. После их исследований полностью изменилось научное представление о том, как заселялась территория современных США.

Стало ясно, что первые люди в этой части света появились значительно раньше, чем прежде считалось. В ходе своего развития они разделились на три индейские группы, считающиеся основными.

Исследовав ДНК трупа древнего ребёнка, учёные сделали вывод, среди его предков, в обязательном порядке, были те, кто пришли из Сибири.

Специалисты считают это вполне вероятным, поскольку в ледниковом периоде территории Сибири и Аляски связывал Берингов перешеек. Данный путь сообщения «работал» около 10 тысяч лет и прекратился 25 тысяч лет тому назад вследствие климатических изменений.