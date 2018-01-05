Ученые: Благородные газы показали температуру воды Мирового океана

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Температура воды в Мировом океане может быть точно измерена с помощью благородного газа. Именно такой вывод сделали ученые из Калифорнии.

Группа ученых из Университета в Калифорнии пришла к выводам о том, что температуру воды в недрах Мирового океана можно измерить, применив благородные газы криптон и аргон. Эксперты утверждают, что активность благородных газов криптона и аргона зависит от температуры воды. Чем выше нагрев, тем заметнее активность газа.

Поэтому ученые применили такую методику для точного определения температурного режима в глубинах Мирового океана. После проведения последних замеров стало ясно, что вода в океане стала теплее на 2,5 градуса, чем в эпоху ледникового периода. Цифра на термометре соответствует показателю +3,5 градуса, что достаточно насторожило исследователей.