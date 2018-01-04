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Учёные: Майонез в оливье приводит к потере удовольствия от секса

Вчера, 19:47

Специалисты заявили, что майонез в оливье и многих других салатах приводит к потере удовольствия от секса. Дело в том, что данный соус может снижать мужскую потенцию, если в его состав входит йодированная соль, как сообщает VladTime.

По информации экспертов, майонез – это очень популярный продукт, многие люди его добавляют в самые разные блюда. Особенно это касается праздников, поскольку на стол нередко выставляют оливье и другие салаты. Специалисты призывают производителей майонеза перестать добавлять туда йодированную соль, а людям есть его как можно меньше. В ином случае желание жить половой жизнью у мужчин постепенно исчезнет либо сократится до минимума, при котором удовольствия не получить.

Эксперты высказывают опасение, что этот соус, придуманный во Франции, в конечном итоге испортит праздники всему миру. Пары не смогут получить удовольствие от секса, если перед этим употребят оливье или другой салат, в составе которого есть майонез.


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