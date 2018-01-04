Кубанские врачи впервые в ЮФО провели уникальную операцию на руке

Сегодня, 14:53

Кубанские врачи из ККБ №1 впервые в ЮФО провели уникальную операцию на руке. Теперь пациент сможет жить полноценной жизнью.

Не так давно в Краснодарскую ККБ №1 обратился пациент, который жаловался на невыносимые боли в руке. После проведённых анализов медикам удалось выяснить, что у 60-летнего мужчины почти полностью разрушен лучезапястный сустав. Обычно, при таком диагнозе, врачи прописывают малоэффективное лечение, после которого рука в любом случае перестаёт работать. Такая же история и с классическим хирургическим вмешательством.

Сотрудники ККБ №1 приняли решение – сделать другую, уникальную в своём роде операцию. Мужчине полностью заменили сустав на эндопротез. Современные технологии и опыт хирургов позволили пациенту снова жить полноценной жизнью. После такого вмешательства он также навсегда забыл о болях в суставах на руке.

Недавно мужчину выписали из больницы. Теперь ему предстоит курс реабилитации, после которого он сможет вернуться к обычной жизни.