С расстояния 5 млн километров зонд сделал снимки Земли и Луны

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С расстояния 5 миллионов километров зонд сделал снимки Земли и Луны. Такую информацию распространили ученые NASA.

Американские ученые из аэрокосмического агентства NASA выложили на официальном сайте организации фотографии Земли и Луны, которые были сделаны специальным зондом. Во время проведения съемок исследовательский зонд OSIRIS-REx находился на расстоянии пяти миллионов километров от фотографируемых объектов и направлялся в сторону астероида Бенну, который богат углеродом в горной породе, содержащий химические элементы, необходимые для жизни. Ученые сообщают, что данный астероид ранее проходил на близком расстоянии от Земли и мог столкнуться с ней.

Специалисты сообщают, что космический аппарат сможет добраться до астероида только к декабрю текущего года, а запланированные научные исследования он начнет проводить в августе – картографирование астероида, сбор образцов вещества Бену.

Известно, что представленное зондом изображение было получено учеными NASA еще 2 октября прошлого года при помощи установленной на зонде камеры MapCam 2. Также сообщается, что изображение было получено при помощи сопоставления трех разных снимков в разных фильтрах.