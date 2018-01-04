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Российские учёные проверили теорию относительности

Вчера, 22:45

Российские учёные провели эксперименты в орбитальной обсерватории. Они на практике перепроверили теорию относительности Эйнштейна. В итоге специалисты увеличили точность проверки до одной тысячной доли процента.

В ходе операции был задействован отечественный орбитальный телескоп. имеющий название "Спектр-Р". Учёные получили новые данные: на Земле время идёт с замедлением на 6 секунд, по сравнению с космосом.

Такая практика даёт все основания для совпадения с тем, что говорил Эйнштейн. Следует напомнить, похожие эксперименты уже проводились космонавтами из США. Это привело к аналогичным результатам. Тогда специализированный спутник достиг высоты 10 тысяч км.


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