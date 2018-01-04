Ученые назвали причину глобального изменения климата в Арктике

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Ученые из США в ходе исследований смогли выяснить причину глобального изменения климата на территории Арктики. Как оказалось, вино тому большое количество радия-228. Об этом передает портал «ВладТайм».

Новое исследование было опубликовано 3 января 2018 года в журнале Science Advances. В состав исследовательской группы вошли такие ученые, как Лорен Кипп, Мэтью Чаретт и Пол Хендерсон (WHOI), Уиллард Мур (Университет Южной Каролины) и Игнатий Ригор (Вашингтонский университет). Ученые смогли определить, что в Арктике увеличилось количество радия, за счет чего кардинально изменился климат.

Сообщается, что вещество радий-228 находится не только в ледниках, но и в водах Северного Ледовитого океана. Это влияет не только на морских обитателей, но и на экосистему в целом.