VistaNews.ru


Ученые назвали причину глобального изменения климата в Арктике

Сегодня, 13:51

Ученые из США в ходе исследований смогли выяснить причину глобального изменения климата на территории Арктики. Как оказалось, вино тому большое количество радия-228. Об этом передает портал «ВладТайм».

Новое исследование было опубликовано 3 января 2018 года в журнале Science Advances. В состав исследовательской группы вошли такие ученые, как Лорен Кипп, Мэтью Чаретт и Пол Хендерсон (WHOI), Уиллард Мур (Университет Южной Каролины) и Игнатий Ригор (Вашингтонский университет). Ученые смогли определить, что в Арктике увеличилось количество радия, за счет чего кардинально изменился климат.

Сообщается, что вещество радий-228 находится не только в ледниках, но и в водах Северного Ледовитого океана. Это влияет не только на морских обитателей, но и на экосистему в целом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.