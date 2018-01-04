Появились доказательства, что ЦРУ обучало людей фотографировать пришельцев

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Причастность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к исследованию НЛО обсуждается уже очень давно. Накануне были обнаружены доказательства, что в 90-х ведомство давало рекомендации, как правильно фотографировать пришельцев, чтобы идентифицировать внеземные существа.

Многие уфологи полагают, что ЦРУ просто боится паники, поэтому ничего не разглашает по поводу исследования инопланетян на Земле. Стоит отметить, что документ, подтверждающий причастность ЦРУ был опубликован в декабре 2017 года, но только сейчас появилось дополнение, согласно которому Пентагон давал рекомендации правильно фотографировать НЛО и инопланетян в целом.

В опубликованной выдержке из документа говорится следующее: «фокусироваться следует на сам предполагаемый объект исследования – корабль пришельцев или же внеземное существо». Об этом сообщает издание Lad Bibble. Как стало известно VladTime, разведывательное управление ранее обвинялось в убийстве Мэрилин Монро, но это не подтвердилось в дальнейшем. В ЦРУ на данный момент никак не прокомментировали появление документа в Сети.