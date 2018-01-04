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Названы порции популярных мясных продуктов, вызывающих рак

Сегодня, 13:34

Шотландские учёные определили порции популярных мясных продуктов, которые способствуют появлению рака молочной железы у зрелых женщин.

Исследователи выяснили, что предел, допустимый в употребление в еженедельном рационе, эквивалентен трём кусочкам популярного бекона или двум сосискам. В сообщении указано, что в масштабном эксперименте приняли участие порядка 260 тысяч взрослых женщин. Как оказалось, всего 9 граммов мясной продукции, употреблённой ежедневно, достаточно для повышения риска онкологического заболевания молочных желёз на 15%. При этом ранее проводилось аналогичное исследование. Тогда в нём приняли участие почти 2 миллиона человек. В результате исследователи впоследствии выявили 40 тысяч случаев заболевания раком груди.

Отмечается, что такое явление свойственно зрелым женщинам, которые находятся в состоянии постменопаузы. Для молодых девушек риски снижаются в разы. Самыми же опасными мясными изделиями являются копчёности, сосиски и колбасы.


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