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Пришельцы атакуют: В Мексике сняли на видео инопланетную тарелку

Сегодня, 12:44

В мексиканской столице множество очевидцев смогли наблюдать в ночном небе ужасающую инопланетную тарелку, которая зависла достаточно близко к земле. Видео сразу же появилось в Сети, сообщает vladtime.ru.

На YouTube-канале известного уфолога Блейка Кузенса появилось видео, которое доказывает, что на территории Мехико действительно ночью прилетал НЛО. Видео было снято 2 января текущего года. Очевидцы утверждали, что корабль инопланетян долгое время скрывался от камер в облаках и даже отключил все огни.

На канале видео успели посмотреть уже более 27 000 пользователей Сети. Блейк Кузенс утверждает, что впервые видел, как вокруг НЛО находились и другие летающие неопознанные объекты.


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