Учёные: Главная причина стрессов – отсутствие контроля за эмоциями

Вчера, 23:15

Учёные США пришли к выводу, что главная причина стрессов у человека – это отсутствие контроля за собственными эмоциями. Так считают специалисты, работающие в университете Нью-Йорка.

Исследование, проведённое американскими учёными, было достаточно масштабным. Количество его участников – 85 человек. В результате специалисты установили тех, кто наиболее подвержен воздействию стрессов или возникновению других проблем, связанных с работой нервной системы.

Как оказалось, это те люди, которые наиболее открыты и эмоциональны. Исследователи определили, что человек, не умеющий себя сдерживать, находится под постоянным воздействием стресса.

Поскольку подобные индивиды не способны к контролю за своими эмоциями, они в постоянном напряжении, следствием чего оказывается «слив» негатива на окружающих. Помимо того, у подобных лиц из-за постоянных расстройств часто начинает развиваться депрессия.

Учёные сообщают, что в головном мозге ответственность за стрессы несёт префронтальная кора. Если она неправильно работает, то человек будет постоянно перевозбуждён. Ему в таких случаях кажется, что необходимо даже скрытые эмоции демонстрировать для всех окружающих.