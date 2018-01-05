Ученые: Кормление младенцев твердой пищей повышает риск диабета

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Международная группа ученых в ходе параллельных исследований установила, что детям, которым не исполнилось полгода, крайне не рекомендуется давать прикорм из твердой пищи. Такой рацион в большинстве случаев усиливает риск возникновения диабета.

В ходе экспериментов была изучена система питания значительного количества детей в различных странах мира и проведено диагностирование количества сахара в крови. Оказалось, что те дети, которые до полугода получали, кроме материнского молока, добавки из «взрослых» продуктов, подвержены возникновению диабета первого типа.

Если долгое время такая патология считалась «детской болезнью» проходящей с возрастом, то теперь медики более серьезно относятся к ранним признакам. В материнском молоке есть все необходимые микроэлементы, которые строго сбалансированы. Нарушение баланса твердым прикормом приводит к патологиям, в том числе и пищеварительной системы. Готовность ребенка к изменению рациона определяется его способностью сидеть без поддержки.