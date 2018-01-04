Ученые: Вскоре люди смогут отращивать новые конечности

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Американские учёные из штата Северная Каролина сделали открытие. По их мнению, в недалеком будущем человеческий организм будет способен к быстрой регенирации клеток и в итоге люди получат возможность отращивать новые конечности, как земноводные.

К подобным выводам они пришли, исходя из исследования ДНК иглистых тритонов. Иглистые тритоны - хвостатые земноводные, способные за непродолжительное время регенирировать ткани и органы, в том числе и части коры мозга.

Геном этих животных более чем в 6 раз обширнее человеческого. Однако исследователи обнаружили у них большое количество копии микроРНК, встречающихся у человека, в частности в эмбриональных стволовых клетках и раковых клетках.

Исследователи утверждают, что эмбриональные стволовые клетки способны преобразовываться в любые клетки в человеческом организме - этоа гипотеза и является поводом к мнению о том, что данная способность преобразовываться может стать ключом к возможности восстановления конечностей у людей.

Также в теории говорится о том, что это может привети к излечению от такой болезни, как Паркинсона.