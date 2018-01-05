Ученые: Волны для серфинга никогда не возникнут на Юпитере

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Английские научные сотрудники университета Лестера владеют доказательствами того факта, что на планете Юпитере не могут возникнуть условия для серфинга или гребли на каяке.

Эксперты утверждают, что волны, на которых можно прокатиться, никогда не появятся. Специалисты произвели расчеты гидравлического прыжка на различных спутниках Земли. В таком случае вода поднимается при условии затишья потока. На Земле такой процесс случается при переливе воды через плотину.

Для каждой планеты было рассчитано число Фруда, что характеризует собой движущиеся газы и жидкости, а также какой длины и высоты достигают волны. В случае, если данное число будет менее, чем единица, тогда вероятность прыжка вовсе отсутствует. Однако серфингистов подобное разочарование постигнет только на Юпитере.

Стоит отметить, что ученые также заявляли, что существует вероятность проникновения атмосферных штормов вглубь Юпитера.