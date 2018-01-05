Ученые не могут разгадать тайну происхождения метана на Марсе

Сегодня, 01:15

В международных научных кругах разгорелась широкая дискуссия по поводу происхождения метана на Марсе. Более всего ученых, разделившихся на два лагеря, сбивает с толку сезонные изменения в количестве газа, который является одним из компонентов обуславливающим наличие жизни.

Метан, который явился одним из главных источников возникновения биологических форм жизни на Земле, был обнаружен на Марсе лишь пять лет назад, во время экспедиции марсохода Curiosity, созданного специалистами NASA. Казалось бы, это явилось одним из подтверждений гипотезы о былой атмосфере красной планеты, которая предполагала развитие жизни. Однако, уже тогда, ученых смутила сезонность количества газа.

Если проводить аналогии с Землей, то метан должны вырабатывать микроорганизмы, а в условиях Марса, можно предположить залежи древних микробов «законсервированных» в почве. Однако зависимость количества газа от сезонных условий, приводит к мысли, что марсианский метан не биологического происхождения. В последнее время высказываются предположения, что метан является следствием реакций в недрах планеты, указывающих на то, что Марс готов к возрождению вулканических процессов.