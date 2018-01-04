В США учёные создали «квантовое радио» для мест без связи

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Учёным из США удалось создать первое в мире «квантовое радио». Оно уникально тем, что его можно использовать в тех местах, где нет ни мобильной связи, ни GPS. Новое изобретение основано на законах квантовой физики.

Специалисты провели работу в лаборатории над магнитными низкочастотными сигналами, которые способны проходить через огромные слои воды, земли, или же стен. Во всём мире такой механизм используется уже продолжительное время. Однако примечательно то, что ещё никто никогда не старался передать видеоматериалы и аудиофайлы при помощи этих магнитных полей.

Учёные, которые являются авторами данной идеи, в результате своего исследования оказались поражены тем, что квантовые сенсоры показали себя как сверхчувствительные к магнитному полю. Благодаря данному свойству экспертам удалось передать сигнал, как телефон, совершенно на любой территории и даже под водой.