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Россия предложит астронавтам NASA свои скафандры

Вчера, 23:30

Россия намерена предложить американским астронавтам NASA свои скафандры, которые называются «Орлан». Они рассчитаны на работу в открытом космосе для разных станций.

Сейчас РФ использует последний современный «Орлан» на МКС. В свою очередь, американским партнёрам смогут предложить аналог для работы в открытом космосе на окололунной станции Deep Space Gateway. В свою очередь, отечественные разработчики не против, чтобы американцы поделились и своими наработками, так как освоение космоса является очень важным для науки.

Как рассказал Сергей Крикалёв, занимающий должность директора в «Роскосмосе», если на России лежит создание и разработка шлюзового модуля, то космонавты должны быть и оснащены отечественным скафандрами. Он также рассказал, что сейчас на МКС все шлюзы универсальны. Астронавты могут выходить в открытый космос как в российских «Орланах», также и наоборот, в американских «Пирса».


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