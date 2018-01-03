Учёные из Новосибирска создали электронную пушку для лечения рака

Вчера, 23:40

Учёные из Новосибирска создали электронную пушку, предназначенную для лечения рака. Это удалось специалистам, работающим в Институте им. Бурденко, занятым проблемами, связанными с ядерной физикой.

Николай Винокуров, возглавляющий научно-исследовательскую лабораторию данного института, сообщил, то, что разработали сибирские учёные, является абсолютно новым принципом.

Специалисты полагают, с помощью придуманной в Новосибирске «пушки» можно будет на порядок повысить мощность по излучению. Этому поспособствует повышенная высокочастотность нового источника излучения.

Сейчас экспертами подготавливается аппаратура, способная проверить показатели реальных параметров нового электронного пучка.

Специалисты надеются достигнуть того, чтобы этот пучок соответствовал определённым параметрам. В частности, если показатели станут достаточно инновационными, возможности нового оборудования помогут намного эффективнее проводить лечение злокачественных опухолей.

Изобретение учёных Новосибирска позволит значительно повысить эффективность уничтожения вредных для организма клеток. При этом здоровые материи будут менее подвержены негативному влиянию данного процесса. Задачей медиков станет подбор верных терапевтических доз для каждого конкретного пациента.

Метод был уже эффективно апробирован на больных по онкологической части животных.