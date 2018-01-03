В США ученые на полпути к получению синтетического сперматозоида

Вчера, 22:23

В США ученые практически достигли нового открытия. Эксперты научились «делать» стволовые клетки, используя обычные составные элементы кожи. Теперь на очереди выведение сперматозоидов синтетическим путем.

Группа американских ученых смогла разработать методику получения стволовых клеток из составных микроэлементов кожи человека. В будущем исследователи проведут грандиозную работу. Они начнут практиковать выведение сперматозоидов искусственным путем. Основным материалом станут полученные стволовые клетки, которые в реальности и являются основой для этого носителя новой жизни.

С помощью своего открытия ученые смогут получить живой материал, который будет использоваться для процедуры ЭКО. Таким образом, можно смело сказать, что для получения спермы мужчина уже практически необязателен. В настоящий момент специалисты проводят масштабную работу по внедрению методики получения синтетического сперматозоида, доводя его возможности до максимально природных. На разработку стволовых клеток биологами было потрачено около двух лет. По словам ученых, такой же отрезок времени понадобится для получения и сперматозоида.