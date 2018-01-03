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Эксперты дали советы для продолжительности жизни

Вчера, 19:29

Несколько советов эксперты сообщили общественности для того, чтобы люди могли сохранить свое здоровье в норме намного дольше. Ученые рекомендуют пользоваться указаниями для того, чтобы продолжить свою жизнь.

 Семеро ведущих специалистов научных медицинских центров сошлись воедино в рекомендациях, как можно человеку значительно продолжить свою жизнь. Эксперты медицинской науки провели целый ряд исследований по этому поводу и дали советы, которые помогут избежать самых распространенных недугов, которые могут испортить человеку жизнь. Ведущий кардиолог Ильинской больницы Ярослав Ашихмин и его коллеги настоятельно советует вести контроль за артериальным давлением. При любых обстоятельствах показатель выше 130/80 должен стать поводом для тревоги пациента.

Обязательно нужно покончить с курением, избавиться от лишнего веса, используя нагрузки, посильные человеку, и спорт. Нельзя употреблять много спиртного. Неукоснительно грамотно относиться к своему рациону питания, не переедать, избегать жирной и много сладкой пищи. По словам экспертов, не будет сбоя в обмене веществ – человек будет здоров.


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