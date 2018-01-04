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На астероиде Фаэтон найдена шахта инопланетян уфологами

Сегодня, 02:30

Уфологи увидели шахту на поверхности астероида Фаэтон. По их мнению, внутри ранее жили инопланетяне.

На поверхности астероида Фаэтон была найдена странная темная точка. После изучения снимка учеными появилось мнение, что это какое-то углубление, внешне напоминающее шахту. Исследователи склонны к теории, что внутри шахты могли обитать инопланетные жители. Уфологи уверены, что шахта может быть использована инопланетными обитателями, как рудник для добычи полезных редких элементов, которые особо ценны. Сам по себе астероид Фаэтон расположен на расстоянии 20 миллионов километров от Солнца.

Уфологи говорят, что, если шахта является базой для инопланетян, Фаэтон вполне может изменить свой курс движения. В настоящий момент любители альтернативной науки пристально ведут наблюдение за астероидом, чтобы полностью получить подтверждение своим гипотезам. В последние годы явление НЛО в космосе стало совершенно обычным делом для уфологов. Никто из них не отрицает существования инопланетных жителей. Исследователи пытаются просто понять их миссию и причину появления перед землянами.


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