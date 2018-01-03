VistaNews.ru


Уфологи представили видеодоказательство появления НЛО в Мехико 1 января

Вчера, 19:48

Уфологи представили видеодоказательство появления НЛО в Мехико 1 января возле памятника Революции, отметив, что оно подлинное, как сообщает VladTime.

 Инопланетный объект был замечен местным жителем, который и опубликовал ролик в Сети. Специалисты по пришельцам заявили, что кадры не являются подделкой, и особенно знаково, что внеземных существ заинтересовала именно та статуя в Мехико, являющаяся местным символом независимости.

НЛО задержалось рядом с памятником Революции на 16 минут, после чего пропало. В других мексиканских городах 1 января о нападении инопланетян не сообщалось. Уфологи отмечают, что полёт в Мехико имел место в 14.58 по местным часам. Специалисты по инопланетянам предполагают, что внеземные создания задействуют какую-то особую технологию, позволяющую им резко исчезать из поля зрения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.