Вчера, 19:48

Уфологи представили видеодоказательство появления НЛО в Мехико 1 января возле памятника Революции, отметив, что оно подлинное, как сообщает VladTime.

Инопланетный объект был замечен местным жителем, который и опубликовал ролик в Сети. Специалисты по пришельцам заявили, что кадры не являются подделкой, и особенно знаково, что внеземных существ заинтересовала именно та статуя в Мехико, являющаяся местным символом независимости.

НЛО задержалось рядом с памятником Революции на 16 минут, после чего пропало. В других мексиканских городах 1 января о нападении инопланетян не сообщалось. Уфологи отмечают, что полёт в Мехико имел место в 14.58 по местным часам. Специалисты по инопланетянам предполагают, что внеземные создания задействуют какую-то особую технологию, позволяющую им резко исчезать из поля зрения.