Вчера, 18:44

Жители Алтая пропустили первое в этом году суперлуние - одно из уникальных астрономических явлений.

Помимо Алтайского края, его можно было наблюдать и в других регионах страны вечером 2 января, а для некоторых областей такое явление будет доступно для обзора и 3 января. Наиболее яркой и большой луна была в Барнауле около 7 часов вечера, однако уже спустя 2 часа она поднялась выше в небе и стала выглядеть, как обычная полная, белая луна.

Однако в то время, как пользователи социальных сетей со всего мира завалили интернет фотографиями Луны, жители Алтайского региона по непонятным причинам проигнорировали данный факт. Возможно, виной этому стала облачная погода, при которой сложно рассмотреть суперлуние, ведь для обзора оно лучше доступно в ясную погоду.

Суперлуние - явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем (момент максимально близкого расположения Луны к Земле). При этом Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. По мнению ученых, данное событие не имеет никакого важного значения и происходит по несколько раз в году.