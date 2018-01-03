VistaNews.ru


Жители Алтая пропустили первое в этом году суперлуние

Вчера, 18:44

Жители Алтая пропустили первое в этом году суперлуние - одно из уникальных астрономических явлений.

 Помимо Алтайского края, его можно было наблюдать и в других регионах страны вечером 2 января, а для некоторых областей такое явление будет доступно для обзора и 3 января. Наиболее яркой и большой луна была в Барнауле около 7 часов вечера, однако уже спустя 2 часа она поднялась выше в небе и стала выглядеть, как обычная полная, белая луна.

Однако в то время, как пользователи социальных сетей со всего мира завалили интернет фотографиями Луны, жители Алтайского региона по непонятным причинам проигнорировали данный факт. Возможно, виной этому стала облачная погода, при которой сложно рассмотреть суперлуние, ведь для обзора оно лучше доступно в ясную погоду.

Суперлуние - явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем (момент максимально близкого расположения Луны к Земле). При этом Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. По мнению ученых, данное событие не имеет никакого важного значения и происходит по несколько раз в году.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.