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Пользователи Сети подозревают Рогозина в подмене таксы-испытателя

Вчера, 18:33

Пользователи Сети подозревают вице-премьера России Дмитрия Рогозина в подмене таксы-испытателя по кличке Николас. Спор разгорелся в социальной сети Twitter.

Все началось с того, как один юзер не нашел сходства между таксой Николасом, на котором провели эксперимент с кислородосодержащей жидкостью, и собакой такой же породы, появившейся на фотографиях в качестве того же Николаса. Пользователи разбились на две стороны. Одна из них действительно не может найти сходства, утверждая, что собак подменили, а испытатель на самом деле мертв. Аргументируют они это мнение несовпадением пятен на левой стороне морды таксы и разной формой лап и черепа.

Дмитрий Рогозин публично продемонстрировал Александру Вучичу, президенту Сербии, эксперимент, в рамках которого таксу окунули в кислородосодержащую жидкость и животное успешно прошло тесты. После питомца вице-премьер забрал к себе на попечение.


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