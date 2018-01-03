Ученые: Первое за 150 лет кровавое суперлуние произойдет в январе

Вчера, 22:50

Ученые заявляют, что в конце января месяца будет видно кровавое суперлуние. В последний раз невероятное явление было зафиксировано 150 лет назад.

Кровавая Луна не такая уж и редкость, но наблюдать это явление с полным затмением можно довольно нечасто. В следующий раз люди смогут лицезреть подобное 31 декабря 2028 года и 31 января далекого 2037 года. Ученые рассказали, что в январе 2018 года кровавая Луна будет первыми оценена жителями западного полушария Земли исключительно в темное время суток.

Суперлуние представляет собой явление в астрономии, которое происходит в результате совпадения полнолуния или новолуния с максимальным сближением Земли с Луной. Яркий красный оттенок спутника получается в счет того, что он находится в тени планеты и его поверхность освещается частично. Это действительно прекрасно, и для наблюдения не требуются специальные аппараты.