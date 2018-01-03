Учёные выяснили, у каких мужчин бывает аллергия на половой пенис

Вчера, 17:53

Британские учёные доказали, что в мире существует аллергия на мужской пенис. Причём проявляется она сразу же после секса. Ряд симптомов специалисты опубликовали в свежем номере журнала Health.

Мужской пенис может внезапно покраснеть после полового акта. Это объясняется долгим отсутствием секса у пары или же наоборот чрезмерно частыми половыми утехами партнёров. У мужчин при этом появляются боли на поверхности полового члена, покраснения, зуд. В результате это сказывается на сексуальной жизни партнёров. Мужчине становится больно заниматься сексом, женщина всё чаще проявляет признаки агрессии, но для того чтобы лишиться проблемы, необходимо придерживаться основных правил: мыться минимум раз в сутки, причём паховая область должна быть полностью высушена после душа.

Кроме того, ванну или душ следует принимать сразу же после занятия сексом, отмечают британские учёные. Они же выяснили, что чаще всего аллергией на половой пенис страдают представители мужского пола в возрасте от 35 лет. И даже латексные презервативы могут вызывать раздражения, вызывающие боль в паховой зоне, отмечают специалисты. Кроме того, данная проблема имеет широкое распространение в США, Британии, Франции, а также России.