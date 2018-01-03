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ГЛОНАСС перейдет на работу со спутниками-трансформерами

Сегодня, 15:08

В 2018 году систему ГЛОНАСС переведут на работу посредством спутников-трансформеров. В использующихся для навигации обновленных космических аппаратах начнут использовать функцию замены аппаратуры.

Главным преимуществом перевода системы ГЛОНАСС на работу со спутниками-трансформерами является возможность оборудовать космический аппарат суперсовременной техникой, расположенной в требуемой конфигурации. Обновленная система ГЛОНАСС сможет предоставлять более широкий спектр информации для личного пользования, либо навигационный сигнал. Сюда относятся погодные показатели, ситуации на автотрассах и различные услуги связи.

В настоящее время обслуживающие ГЛОНАСС предприятия выпускают 9 космических аппаратов нового (3-го) поколения. Однако их можно будет использовать не раньше 2030-2035 годов. Новую технику оборудуют приспособлениями для повышения точности излучаемого сигнала. Как итог, шансы на спасение потерпевших при бедствии увеличиваются в разы.


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