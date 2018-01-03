Ученые: Новая металинза собирает все цвета радуги

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Американские ученые, представляющие Гарвардский университет, во главе с профессором Фредерико Капассо и сотрудником учреждения Вей Тин Ченом, заявляют, что новая металинза собирает все цвета радуги. Научная работа опубликована на страницах издания Nature Nanotechnology.

Металинза представляет собой ровную поверхность, использующую для фокусировки света наноструктуры. Это позволит ученым совершить настоящую революцию и заменить изогнутые линзы ровными материалами. По словам Фредерико Капассо, металинза имеет преимущества над привычными линзами, которые заключаются в тонкости, дешевизне и легком производстве.

Изобретение содержит несколько нанопластин диоксида титана, фокусирующие каждую волну с учетом ее скорости, таким образом, снижается искажение изображения. Авторы работы намерены применять металинзу в камерах и оптических приборах, сделав их компактными.