Ученые назвали самый привлекательный тип женщин

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Ученые из Аугсбургского университета США смогли узнать тип самых привлекательных женщин. Согласно данным, мужчины отдают предпочтение блондинкам, из-за визуального обмана молодости. Однако спутницами на всю жизнь сильного пола могут стать лишь брюнетки и шатенки, поскольку светловолосые – более легкомысленные.

Группа американских ученых провела исследование особенностей восприятия мужчинами женщин. За основу были взяты портреты основных типов: блондинок, брюнеток, шатенок. Так, «подопытные» 110 мужчин могли выбирать наиболее привлекательных. Согласно подведенным итогам гендерного исследования, ученые пришли к выводу, что блондинки являются более привлекательными для противоположного пола из-за «эффекта молодости» на предоставленных фотографиях. Однако, вопреки этому выводу, пришлось констатировать факт выбора брюнеток и шатенок для создания семьи и отношений.

Познакомиться с полным текстом исследования можно на страницах издания Daily Mail.