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Учёные: Алкоголь приносит больше вреда бедным, чем богатым

Сегодня, 14:25

Люди с меньшим уровнем доходов страдают от вредного воздействия алкоголя больше, чем состоятельные любители спиртного. Соответствующий вывод сделали на основании практических исследований учёные из Норвегии.

В ходе испытаний специалисты выяснили, что систематическое употребление алкоголя провоцирует опасные заболевания печени, головного мозга, лёгких, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, спиртное нередко становится катализатором развития сразу нескольких видов онкологии. Между тем, удалось установить, что вредное воздействие алкоголя на людей, состоящих в разных социально-экономических группах, различается. В большей степени ему подвержены люди с меньшим уровнем дохода. Объяснить подобную зависимость учёные пока не могут.

Ранее учёные нашли очередные доказательства того, что алкоголь крайне опасен для детей и подростков. Выяснилось, что детский организм не способен вырабатывать фермент, защищающий от вредного влияния спиртного.


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