Черные дыры, "пожиратели" и рябь материи: Космические взрывы будущего, которые потрясут пространство

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Сильнейшее воздействие на Вселенную посредством выброса энергии в ходе взрывов оказывают чёрные дыры в процессе сливания. В такие моменты высвобождается столь разрушительная сила, что появляется рябь на материи пространства. По мнению специалистов, в центрах всех галактик есть по одной сверхмассивной чёрной дыре, а то и по нескольку. Когда скопления начинают сближаться, то происходит столкновение их «пожирателей». В частности, примерно такой итог будет, когда случится встреча Млечного Пути и Туманности Андромеды – примерно через 5 миллиардов лет. Однако есть такие взрывы, которые произойдут и существенно раньше, определённым образом повлияв на космическое пространство.

Третье место по силе у чёрных дыр в галактике Око Саурона. От Земли до неё 43 миллиона световых лет, а это, учитывая космические мерки, сравнительно близко, потому может быть некоторое существенное воздействие. Правда, в настоящее время эксперты предполагают, что до столкновения чёрных дыр в галактике Око Саурона и, соответственно, сильнейшего взрыва больше 1 миллиона лет. Данное скопление сейфертовское, то есть, из ядра регулярно выбрасываются в космос плазменные струи. Местные чёрные дыры постепенно сближаются, вращаясь, а когда будет столкновение, то излучения появится ещё больше. Возможно даже искривление пространства, хотя в настоящее время астрономы пока не считают это очень опасным для Земли.

Второе место занимает квазар PG 1302-102, который расположен в созвездии Девы. От Земли до него 3,5 миллиарда лет. Там расположены в одной системе две чёрные дыры, расстояние между которыми очень маленькое. Когда именно эти объекты столкнутся, специалисты пока не берутся прогнозировать, однако отмечают, что последствия взрыва для космического пространства получатся очень значительные.

Наконец, первое место у квазара J0045+41, от которого до Земли 2,6 миллиарда световых лет. Он расположен за Туманностью Андромеды. Предполагаемый взрыв местных чёрных дыр может иметь место через 300 лет. У квазара J0045+41 рекорд по минимальному расстоянию между «пожирателями».

В числе других космических опасностей, считающихся менее значительными, однако могущих существенно повлиять некоторые объекты, учёные называют взрывы сверхновых. При таких уничтожаются многие расположенные рядом планеты, а некоторые с такой силой отбрасывает подальше, что они резко пролетают, сталкиваясь с объектами в совсем других системах.