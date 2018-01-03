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В Великобритании впервые куркумой вылечили рак крови

Сегодня, 13:09

Первый случай излечения рака крови обычной специей куркумой произошел в Великобритании. Пенсионерка болела более 5 лет, однако смогла излечиться.

Сообщается, что в Лондоне 67-летняя Диенке Фергюсон стала первым в мире человеком, который вылечился от рака крови благодаря куркуме. Однако ученые подчёркивают, что это первый официально зарегистрированный случай. Женщина узнала о своей болезни в 2012 году, с того времени регулярно проходила болезненные процедуры химиотерапии.

Однако спустя 5 лет женщина начала принимать по чайной ложке куркумы ежедневно и через некоторое время медики заявили о её выздоровлении. Профессор Аббас Заиди не рекомендует пациентам переходить на самолечение и советоваться с врачами, прежде чем принимать пищевые добавки.


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