Ученый: Дневной сон вреден для человека

Сегодня, 13:18

Ученый Калифорнийского университета сомнолог Мэттью Уолкер исследовал влияние дневного сна на организм человека. Так, сон может навредить человеку, если его продолжительность составит более 1 часа.

Сон - важен, нужен, необходим, а дневной сон - полезен. С таким мнением не согласен ученый американского университета, профессор Мэттью Уолкер. Он исследовал особенности влияния дневного сна на организм человека. Согласно полученным данным, дневной сон человека пагубно влияет на естественный процес засыпания человека. При избытке сна в обед, человек может столкнуться с проблемой засыпания вечером. Оптимальным временем для дневного сна ученый считает промежуток 40-59 минут.

Действительно, кратковременный отдых благоприятно влияет на физическую и умственную активность. С такими результатами работы профессора знакомит читателей здание Business Insider.