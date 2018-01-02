Земляне 3 января смогут увидеть Солнце с самым большим диском

Вчера, 23:32

В ночь на 3 января жители Земли на территориях, где позволят погодные условия, смогут увидеть Солнце, у которого будет самый большой диск из тех, что они могли наблюдать ранее. Это связано с тем, что в это время произойдёт наибольшее сближение светила с нашей планетой.

К слову, за сутки до этого подобное явление до этого демонстрировала и Луна, которая также сблизилась с Землёй.

Новый год начался с двух явлений, считающихся на Земле достаточно редкими. Сначала, ночью на 2 января земляне могли наблюдать Суперлуние. Ровно через сутки после этого у некоторых жителей планеты появится возможность наблюдать Солнце с самым большим диском.

На этом «космические подарки» не завершатся. Уже 4 января, по сообщению специалистов Московского планетария, ожидается повышенная активность, которую продемонстрирует метеорный поток Квадрантиды.

Сообщается, при отсутствии плотной облачности, жители РФ смогут наблюдать в ночном небе над ними пролёт в течение часа до 120 метеоритов мелкого размера.

Некоторые пользователи Сети, в связи с этим, шутят, таким образом, это будет самым крупным салютом, которым Вселенная отметит наступление на Земле Нового года. При этом, он никому не будет стоить ни копейки.