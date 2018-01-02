VistaNews.ru


Окольцованное Солнце устранит на Земле наличие энергетического дефицита

Вчера, 23:07

Учёные полагают, окольцованное Солнце сможет устранить на Земле наличие энергетического дефицита. К таким выводам пришли в Великобритании.

Учёные, занимающиеся изучением космоса в британских университетах, в ходе исследований сделали вывод, что, если Солнце удастся в будущем окружить кольцом спутников, это полностью исключит возможность дефицита энергетики для потребностей землян.

Учёные провели предварительные подсчёты. Согласно им, в нынешних ценах, для того, чтобы подобная идея стала фактом, необходимо затратить не меньше 50 млрд фунтов.

Задачей спутников станет аккумулирование солнечной энергии, которая ныне «проходит» мимо Земли. Идея не нова. Её высказал ещё в 1960 году Фримен Дайсон. Сейчас, как полагают учёные, эта мысль подтвердила свою правильность, и становится с каждым годом всё более реальной для своего воплощения в жизнь.

Расчёты британских исследователей космоса показали, данное одинарное, на первых порах, кольцо спутников вокруг Земли, должно располагаться от Солнца на расстоянии одной астрономической единицы.

Для участия в кольце потребуется создать солнечные панели, имитирующие спутники звезды, диаметр каждой из которой будет около 1 километра.

Передача солнечной энергии для нужд землян будет осуществляться с них с помощью лазерных или мазерных лучей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.