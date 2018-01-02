Окольцованное Солнце устранит на Земле наличие энергетического дефицита

Вчера, 23:07

Учёные полагают, окольцованное Солнце сможет устранить на Земле наличие энергетического дефицита. К таким выводам пришли в Великобритании.

Учёные, занимающиеся изучением космоса в британских университетах, в ходе исследований сделали вывод, что, если Солнце удастся в будущем окружить кольцом спутников, это полностью исключит возможность дефицита энергетики для потребностей землян.

Учёные провели предварительные подсчёты. Согласно им, в нынешних ценах, для того, чтобы подобная идея стала фактом, необходимо затратить не меньше 50 млрд фунтов.

Задачей спутников станет аккумулирование солнечной энергии, которая ныне «проходит» мимо Земли. Идея не нова. Её высказал ещё в 1960 году Фримен Дайсон. Сейчас, как полагают учёные, эта мысль подтвердила свою правильность, и становится с каждым годом всё более реальной для своего воплощения в жизнь.

Расчёты британских исследователей космоса показали, данное одинарное, на первых порах, кольцо спутников вокруг Земли, должно располагаться от Солнца на расстоянии одной астрономической единицы.

Для участия в кольце потребуется создать солнечные панели, имитирующие спутники звезды, диаметр каждой из которой будет около 1 километра.

Передача солнечной энергии для нужд землян будет осуществляться с них с помощью лазерных или мазерных лучей.