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Ученые : Холодный кофе полезнее горячего

Вчера, 21:36

Ученые сделали уникальное открытие относительно всеми любимого напитка кофе. Как оказалось, его рекомендуют употреблять в холодном виде, так как пользы от этого больше.

Согласно научных заключений американских специалистов, кофе нужно пить в холодном виде. Именно в таком состоянии, этот напиток обладает наибольшей полезностью для человека, а также имеет особенные вкусовые качества. На основании проведенного химического анализа, исследователи увидели, что кофеин не испаряется из холодного тонизирующего напитка, в отличие от горячего кофе. Когда кофе готовится обычным методом, 20% кофеина только поступает в чашку.

При холодном методе заварки, этот показатель намного выше. Холодная заварка кофе пока только изучается учеными. Она представляет собой некоторую сложность. Ведь для того, чтобы получить напиток, нужно заранее замочить зерна в холодной воде на 20 часов. Ученые говорят, что такой кофе очень вкусен и полезен. В таком напитке нет кисловатого привкуса.


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