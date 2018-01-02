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Уфологи обнаружили собаку в лунном кратере

Вчера, 19:53

Уфологи обнаружили нечто, похожее на собаку, в лунном кратере, называющемся Бюрги А. Изображение, которое они разглядели, действительно, напоминает голову этого животного породы чихуахуа.

Свое открытие альтернативные исследователи космоса сделали при рассмотрении снимков, которые обнародовало NASA.

То, что напоминает собачью голову, торчащую из кратера на Луне, имеет гигантские размеры. Согласно расчётов, «это» достигает в своём поперечнике десятков метров.

Местом расположения «собаки» является западная часть Луны, которая просматривается особенно хорошо.

Правее заметен застывший поток лавы. Специалисты предполагают, его формирование стало результатом падения крупного астероида на лунную поверхность.

Скептики уже прокомментировали новую сенсацию от уфологов. Они полагают, это обычный фрагмент горной породы, то есть большой камень, имеющий причудливую форму.


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