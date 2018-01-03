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Исследователи летом 2018 года отправятся в тундру ЯНАО для изучения воронок

Сегодня, 00:15

Предстоящим летом ученые отправятся в тундру ЯНАО для изучения загадочных воронок. Они уверены, что такая рытвина может стать водоемом, но странный огонь и дым не оставили в покое экспертов.

Ученые намерены уже будущим летом 2018 года начать новый этап изучений тундровых воронок. Не так давно специалисты заявили официально, что тундре ЯНАО воронки, которые появляются довольно часто, могут стать очередными водоемами. Таких специфических озер по территории тундры зафиксировано довольно много, но вполне реально, что их количество значительно может стать больше. также ученых обеспокоило наличие дыма в регионах тундры, был зафиксирован и огонь.

Поэтому группа ученых будет отправлена в тундру ЯНАО с наступлением летнего периода. Исследователи проведут цикл научных работ, чтобы стал более ясен источник появления воронок, а также все негативные последствия после этого, которые могут происходить в связи с таким явлением.


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