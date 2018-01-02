Ученые напечатали произвольные живые клетки на 3D-принтере

Вчера, 16:59

Американские ученые напечатали произвольные живые клетки, используя технологию печати 3D-принтера. Осуществить опыт помогли исследования механических свойств клеток грызунов. Теперь ученые надеются развивать полученные данные и в скором времени провести исследования человеческого ДНК-направляемого соединения клеток.

Группа ученых из Калифорнийского университета, который расположен в Дэвисе, совершила открытие в области науки. Согласно информации с официальных источников учебного заведения, ученым удалось распечатать частицы соединительной ткани, используя информацию в ДНК. Для опыта был взят материал у грызунов, поскольку именно мыши владеют подходящим к человеку геномом.

Так, мезенхиму (фрагменты соединительной ткани из эмбрионов) мышей, ученым удалось воспроизвести в помощью технологии 3D-печати.