VistaNews.ru


Ученые напечатали произвольные живые клетки на 3D-принтере

Вчера, 16:59

Американские ученые напечатали произвольные живые клетки, используя технологию печати 3D-принтера. Осуществить опыт помогли исследования механических свойств клеток грызунов. Теперь ученые надеются развивать полученные данные и в скором времени провести исследования человеческого ДНК-направляемого соединения клеток.

Группа ученых из Калифорнийского университета, который расположен в Дэвисе, совершила открытие в области науки. Согласно информации с официальных источников учебного заведения, ученым удалось распечатать частицы соединительной ткани, используя информацию в ДНК. Для опыта был взят материал у грызунов, поскольку именно мыши владеют подходящим к человеку геномом.

Так, мезенхиму (фрагменты соединительной ткани из эмбрионов) мышей, ученым удалось воспроизвести в помощью технологии 3D-печати.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.