Вчера, 16:56

Российские специалисты возобновили работу над многоразовой ракетой «Корона». Проект был заморожен еще в 2012 году.

Российские конструкторы постоянно занимаются созданием новейшей космической техники. Она всегда является передовой, что делает ее привлекательной для использования.

В России возобновили разработку одноступенчатой ракеты многоразового использования. Такое заявление сделал генеральный конструктор Государственного ракетного центра Владимир Дегтярь. Он заявил, что данный проект был заморожен еще в 2012 году, причиной стала экономическая необоснованность создания данного ракетоносителя.

Теперь же ситуация изменилась, конструкторы поработали над осовремениванием многоразовой ракеты «Корона». Сообщается, что теперь у нее не будет отделяемых ступеней, разрабатываемый ракетоноситель станет самостоятельным космическим кораблем, который способен совершить посадку в различных условиях. Такие характеристики российской многоразовой ракеты «Корона» выгодно отличают ее от американского ракетоносителя многоразового использования Falcon, у которого возвращается только первая ступень.

Многие специалисты прогнозируют, что российская ракета может быть использована для межпланетных пилотируемых полетов. Она станет востребованной в космической отрасли. Пока неизвестно, когда пройдет первый запуск «Короны».