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Ученые предсказывают жизнь без шоколада

Вчера, 16:50

Американские микробиологи, проанализировав будущие процессы с помощью компьютерного моделирования, ввергли определенную часть человечества в уныние и пессимизм. Оказывается, глобальное потепление грозит сладкоежкам лишения такого основополагающего лакомства, как шоколад.

Уже к середине нынешнего столетия растения, которые дарят всему миру какао-бобы, а населению ряда стран возможность экспортных поставок, банально прекратят свое существование и вымрут, как вид. Повышение среднемесячной температуры до 0,5 градусов по Цельсию, исключит цветение и размножения множества растений и сельскохозяйственных структур. Человечество может забыть не только о шоколаде, но и о хлебе, кашах и так далее.

Некоторые эксперты считают отчет американских ученых спланированной диверсией транснациональных компаний, производящих ГМО. Такая версия имеет под собой реальную почву. На протяжении десятилетий миф о глобальном потеплении и его последствиях буквально озолотил экологические организации экстремистского типа и дельцов из ТНК, заполонивших планету модифицированными продуктами.


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