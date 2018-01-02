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В Новый год британцы увидели огненный НЛО

Сегодня, 13:28

В Новый год во второй половине дня в Великобритании множество людей одновременно увидели необычный НЛО. По словам очевидцев, инопланетный объект был весь в огне.

В Великобритании 31 декабря буквально вспыхнул неизвестный объект в небе. Люди стали говорить, что НЛО пылал в ночном небе. Уфологи проанализировали полученные видеозаписи и фотографии и подтвердили их подлинность. Теперь официально замеченное НЛО в Великобритании стало последним в 2017 году.

Британцы в сети Twitter массово стали публиковать фотографии увиденного неизвестного объекта. Свидетели говорят, что на удивление НЛО очень медленно передвигалось, поэтому его без труда можно было рассмотреть.


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