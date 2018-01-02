Ученые прогнозируют приход апокалипсиса из Антарктиды

Вчера, 23:15

В Антарктиде под толщами льда ученые обнаружили опасную аномалию, угрожающую человечеству апокалипсисом.

Сообщается, что исследования уфологами ледового покрова Антарктиды привели к мнению, что Земле в скором времени угрожает апокалипсис, виной которому будет опасная аномалия под ледяным слоем Холодного материка, из которой исходят гравитационные импульсы мощнейшей силы, способные нарушить на планете привычный ход вещей.

Аномальная зона расположена на Земле Уилкса на востоке Антарктиды.

Как известно, примерно 10 лет назад спутники, находящиеся на орбите, зафиксировали в этом месте гигантский кратер диаметром около 600 км.

Ученые предположили, что именно туда могла упасть часть астероида еще во времена палеозойской или мезозойской эры. Данное мнение подтверждается фактом обнаружения древних бактерий в данной местности. На Земле же подобные организмы ранее не встречались.

Уфологи выдвигают и иную версию. Исследователи НЛО убеждены, что под слоем льда может находиться инопланетная военная база, и в скором времени нужно быть готовым к нападению с их стороны.