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Первый космический аппарат «Луна-1» был запущен 59 лет назад

Сегодня, 00:30

2 декабря 1959 года ученые смогли отправить первый космический аппарат «Луна-1» к Луне. Сегодня исследователи говорят о пользе «провального» дебюта. Известно, что аппарат смог преодолеть расстояние в 6 тыс. км от Луны и вышел на гелиоцентрическую орбиту.

Сегодня исполняется 59 лет со дня первого запуска космического аппарата «Луна-1». Ученые рассказывают о недостатках и преимуществах не совсем удачного полета. Согласно данным, научным нотаткам 1959 года, АМС «Луна-1» смог преодолеть расстояние в 6 тыс. км от Луны и вышел на гелиоцентрическую орбиту. Однако успешно долететь так аппарат и не смог.

Причиной стала ошибка в подсчетах траекторий полета. Согласно данным ученых, благодаря полету «Луна-1», удалось вычислить расположение внешнего радиационного пояса Земли, обнаружить первые прямые измерения параметров солнечного ветра. Также была создана искусственная комета.


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