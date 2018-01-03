NASA может отменить отправку телескопа «Джеймс Уэбб» в космос из-за затрат

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Представители NASA могут отменить отправку телескопа «Джеймс Уэбб» в космос. Причиной тому стали масштабные финансовые затраты и решение правительства США сократить бюджет агентства.

Телескоп «Джеймс Уэбб» представляет собой один из самых мощных аппаратов, способных найти в космосе экзопланеты на большом расстоянии. Устройство уже успешно прошло испытания в криогенной камере, которая создает вакуум и низкие температуры, характерные для открытого космоса.

Проект должен был стать смелым и перспективным, но на его реализацию требуется действительно много денег. Астрономическая стоимость обсерватории составила девять миллиардов рублей. «Джеймса Уэбба» планировали запустить уже в 2019 году, но все зависит от затрат и решения NASA. Представители правительства США накануне сократили бюджет агентства, что поставило под угрозу перспективную научную работу.