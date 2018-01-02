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Ученые: Найден древнейший предок многоклеточных организмов Земли

Сегодня, 09:56

Издание Geology информирует общественность об исторической находке ученых. Так, найден древнейший предок многоклеточных организмов Земли. Вид Bangiomorpha pubescens, относится к водорослям, и показывает эволюционный переход от прокариотов к эукариотов.

Научное тематическое издание Geology сообщает, что группа ученых открыла новый вид. Согласно опубликованной статье, группа канадских ученых нашла древнейшего предка многоклеточных организмов нашей планеты.

Таким «открытием» стал вид водорослей, а именно Bangiomorpha pubescens. По словам исследователей, возраст колеблется около 1,2 млрд лет. Отличительной чертой найденного вида считают фотосинтезирующий тип строения. У этого вида наблюдается переход от прокариотического к эукариотичекому типу строения. По словам аналитиков, это открытие станет прорывом в исследовании клеточных Земли.


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