Российские компьютеры на МКС объединят в единую вычислительную сеть

Вчера, 22:15

На МКС компьютеры, относящиеся к российскому сегменту станции, объединят в единую сеть информационно-вычислительного характера. Это позволит добиться увеличения количества экспериментов, которые проводят космонавты РФ на орбите.

Подобная дополнительная автоматизация на МКС будет осуществлена до конца года. Сообщение об этом распространено 2 января.

Представители «Энергии», комментируя данный факт, проинформировали о завершении первого этапа работ, Единая сеть позволит добиться, практически, двукратного увеличения вычислительной мощности российских компьютеров на МКС.

Уже заменены четыре бортовых компьютера. Помимо этого обновляются 11 ноутбуков, которыми пользуются космонавты. Вся техника станет располагать единым программным обеспечением и одинаковыми характеристиками.

Ранее, применяемый на ней софт был разнородным, что создавало трудности при выходе техники из строя.

После того, как к МКС пристыкуют Многофункциональный лабораторный модуль, появится возможность размещения дополнительных компьютеров.