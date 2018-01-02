Ученые: Опухоли растут из-за нарушения суточных ритмов организма

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Усиленному росту опухолей способствует нарушение суточных ритмов в организме человека. К такому выводу пришли ученые после проведения ряда исследований.

Проблема роста количества онкологических больных очень остро стоит перед человечеством. Ученые постоянно занимаются поиском лекарства, которое поможет предупредить такую патологию в организме человека, и ищут причины, которые влияют на развитие опухоли.

Так, американские ученые выяснили, что в основе процесса роста опухоли в организме человека, лежит клеточная реакция несвернутых белков. При нормальных условиях механизм реакции несвернутых белков защищает от накопления избыточного количества белка, но при нарушении – запускается обратный процесс.

Ученые определили, что изменение количества несвернутых белков в организме приводит к изменению уровня белка BMAL1, который занимается контролем суточных ритмов организма. Установлено, что если нормальная выработка данного белка не происходит, то клетки опухоли начинают расти очень активно.

Теперь специалисты детально занимаются изучением влияния суточных ритмов на организм человека и их взаимосвязь с ростом опухолей. Это необходимо для врачей-онкологов, которые смогут учитывать влияние времени суток во время назначения медикаментов.