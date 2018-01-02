Учёные продемонстрировали фото космического кластера Зубная щётка

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Учёные продемонстрировали сделанное ими фото космического кластера с названием Зубная щётка. Эти объекты являются во Вселенной самыми масштабными.

В частности, Млечный путь всего лишь одна из частей в кластере Местная группа. В его составе только очень крупных галактик больше 50. Они продолжают притягивать к себе всё новые космические объекты. Рост кластеров учёные связывают с гравитацией, которую демонстрирует чёрная материя.

На рост кластеров оказывается влияние множеством факторов. В частности, это количество, масса и температура межзвёздного вещества. Помимо того, на это оказывают влияние быстрые частицы, которые формируют длинные потоки, называемые филаментами.

В Зубной щётке они наблюдаются в телескоп особенно отчётливо. Самый заметный из фрагментов имеет свою протяжённость в миллион световых лет. Своё название данный кластер получил за то, что своим «внешним видом» очень напоминает данный предмет ухода за зубами.

Полученная сейчас фотография этого кластера является самой отчётливой из всех, сделанных ранее. Во многом этому способствовал мощный поток излучения, который исходил в тот момент из Зубной щётки в разные стороны.